مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

صامويل أمادي - الزمالك ضد سموحة

كشف أحمد عبدالعزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن حقيقة طلبه من أحمد ميهوب حارس مرمى فريقه، الخروج لإحراز هدف في مرمى الزمالك.

وقال أحمد عبدالعزيز في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كنت سأطلب من أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة الخروج من مرماه سواء كان المنافس الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز".

وأضاف "أتمنى الفوز على الأهلي وبيراميدز والزمالك في كل مباراة وهذا أمر طبيعي".

وأوضح "لم يُطرح إطلاقًا أي وعد بمكافآت خاصة قبل مواجهة الزمالك التي خسرها الفريق بهدف دون رد".

وتابع: "الوعد بالمكافآت جاء بعد خسارة أول مباراة في مجموعة التتويج بالدوري وتم حينها وضع لائحة خاصة لمكافآت الانتصارات ضمن مجموعة البطولة".

وواصل "الوصول إلى مجموعة التتويج باللقب تسبّب في تراجع مستوى اللاعبين ودوافعهم وهذا هو السبب وراء خسارتنا جميع المباريات منذ التأهل إلى مجموعة البطولة".

واختتم عبد العزيز تصريحاته "سموحة يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها ونلعب من أجل أنفسنا فقط دون الالتفات إلى هوية الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري".

ويختتم سموحة مبارياته في الدوري بمواجهة بيراميدز مساء غدا الأربعاء.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

