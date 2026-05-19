الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 16:42

كتب : هاني العوضي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تفاصيل إصابة محمود عبد العاطي لاعب وسط الفريق.

وتعرض عبد العاطي للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام غزل المحلة في الدوري.

وحقق غزل المحلة فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وكشف الاتحاد السكندري عن إصابة محمود عبد العاطي لاعب وسط الفريق بكسر مضاعف بقصبة القدم اليمنى وخضوعه لجراحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

المباراة كانت هي الأولى لأحمد خطاب كمدرب لغزل المحلة بعد تعيينه خلفا لعلاء عبد العال.

سجل محمد إسلام "أرموشة" هدف فوز غزل المحلة بالمباراة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.

