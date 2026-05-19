شكوك حول لحاق سالم الدوسري بمواجهة الفيحاء

ينتظر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها سالم الدوسري يوم الثلاثاء، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها في جولة الحسم للدوري السعودي أمام الفيحاء.

ويصطدم الهلال بالفيحاء يوم الخميس في الجولة الختامية للدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الدوسري سيخضع لاختبارات ميدانية خلال التدريب الرئيسي، الذي يجري على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهة الأخيرة التي ستحدد بطل الدوري في ظل التنافس مع النصر المتصدر.

وعانى سالم من إصابةٍ على مستوى الركبة، تعرَّض لها، الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في الدربي أمام النصر، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

واضطر على إثرها المدرب سيموني إنزاجي إلى استبداله عند الدقيقة 69، ليغيب عن مباراة نيوم في الجولة الماضية.

ويحتاج الهلال صاحب الـ81 نقطة إلى الفوز على الفيحاء في المباراة الأخيرة من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي.

بشرط تعادل أو خسارة النصر المتصدر صاحب الـ83 نقطة أمام ضمك في المباراة التي ستلعب في التوقيت ذاته.