الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 15:53

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - يس توروب

أعلن النادي الأهلي خروج يس توروب المدير الفني للفريق من المستشفى وانضمامه إلى معسكر الفريق قبل مواجهة المصري.

وكان المدرب الدنماركي يعاني من حصوة على الحالب وسط محاولات لعلاجه ليلحق بمعسكر الفريق لمواجهة المصري في ختام الدوري.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر والد أشرف داري: لديه عروض أوروبية وخليجية.. ونحترم تعاقدنا مع الأهلي

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "تحسن حالة يس توروب وخروجه من المستشفى".

وتابع "انضم توروب إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقود التدريب مساء اليوم استعدادا لمواجهة المصري غدا الأربعاء".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

الأهلي الدوري المصري يس توروب
نرشح لكم
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا أحمد خطاب: تجربتي الأولى لقيادة فريق جماهيري استثنائية.. وأعمل مع المحلة بدون تعاقد مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة
أخر الأخبار
تليجراف: تشيلسي ينوي التقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي إذا تعاقد مع ماريسكا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسطورة حقيقية وفي ألعاب الفيديو.. بطاقات صلاح TOTY وTOTS في FIFA 29 دقيقة | تقرير في الجول
الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم 35 دقيقة | الوطن العربي
بروزوفيتش على أعتاب الغياب عن جولة حسم الدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارسه من مرماه أمام الزمالك.. وحقيقة المكافآت ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: لا مكافآت خاصة.. ومواجهة الأهلي بروفة جادة قبل كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
تعرف على قرعة بطولة خليجي 27 ساعة | آسيا
الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529429/الأهلي-يعلن-جاهزية-توروب-لقيادة-الفريق-أمام-المصري