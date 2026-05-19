الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري

أعلن النادي الأهلي خروج يس توروب المدير الفني للفريق من المستشفى وانضمامه إلى معسكر الفريق قبل مواجهة المصري.

وكان المدرب الدنماركي يعاني من حصوة على الحالب وسط محاولات لعلاجه ليلحق بمعسكر الفريق لمواجهة المصري في ختام الدوري.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "تحسن حالة يس توروب وخروجه من المستشفى".

وتابع "انضم توروب إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقود التدريب مساء اليوم استعدادا لمواجهة المصري غدا الأربعاء".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.