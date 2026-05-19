الزمالك يوضح حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يوضح فيه حقيقة حصوله على حصة تذاكر سيراميكا كليوباترا.

وكان قد أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تنازله عن حصته من تذاكر مواجهة الزمالك لصالح جماهير الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"في الوقت الذي يتقدم فيه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة محمد أبو العينين، على المبادرة الطيبة التي أعلن عنها بالتنازل عن حصة ناديه من تذاكر مباراته أمام الزمالك المقرر لها غدًا الأربعاء، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك، ومنذ الإعلان عن هذه المبادرة، يسعى جاهدًا لزيادة حصة جماهيره".

"ولكن بعد التواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة عن تحويل حصة نادي سيراميكا كليوباترا لصالح جماهير نادي الزمالك، اتضح لدينا أنه لم يصل إلى هذه الجهات حتى اللحظة أي خطابات رسمية بهذا الشأن".

"وبناءً على الموقف الحالي، فإنه لا جديد بخصوص الحصة المخصصة لجماهير نادي الزمالك سوى الحصة المحددة سلفًا، والتي تم طرحها رسميًا بالفعل لجماهير الزمالك على موقع "تذكرتي" قبل 48 ساعة".

"وحتى تكون الصورة واضحة أمام جماهير وأعضاء نادي الزمالك، فإن النادي سيقوم بالإعلان عبر منصاته الرسمية عن أي جديد يطرأ في هذا الموقف، ضمانًا لمبدأ الشفافية الذي يتعامل به النادي مع الجميع".

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.