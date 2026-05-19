أحمد خطاب: تجربتي الأولى لقيادة فريق جماهيري استثنائية.. وأعمل مع المحلة بدون تعاقد

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

كشف أحمد خطاب المدير الفني لفريق غزل المحلة عن عمله مع الفريق دون تعاقد.

وحقق غزل المحلة فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد خطاب عبر قناة مودرن: "أبارك لشعب المحلة بالكامل بعد الفوز على الاتحاد، وأتمنى أن يكرمنا الله خلال الفترة المقبلة".

وشدد "أشكر علاء عبد العال وجهازه الفني الذي قاد غزل المحلة طوال الموسم بعد ما قدموه من نجاحات".

وكشف خطاب "هذه تجربتي الأولى لقيادة فريق جماهيري ومباراتي الأولى ضد فريق جماهيري وأجواء رائعة وأتمنى أن يكون الدوري بالكامل مثل تلك الأجواء".

وتابع "الاتحاد السكندري يملك فريقا محترما وقادرون على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "منذ تولي مسؤولية غزل المحلة لم أتحدث معهم أبدا عن الهبوط، وتركيزي معهم على تحقيق نتائج إيجابية فقط دون النظر للترتيب، ومدرستي هي رفع طموحات اللاعب لتقديم أقصى ما لديه".

أما عن هبوط فريقه السابق فأجاب "فاركو بالنسبة لي ليس رحلة لكنه منزلي، تواجدت هناك لمدة 9 سنوات، وحزين لهبوطه إلى الدرجة الثانية وأعتقد أن الظروف المادية أثرت عليهم مع انخفاض الدعم الذي حصل عليه النادي".

واختتم خطاب تصريحاته "تعاقدي مع المحلة كان (بالكلمة) حبا في الجماهير وثقة في الله للمرور من المرحلة الحالية، أنا أعمل حاليا بدون تعاقد لأن فترة المتبقي في الموسم 11 يوما فقط، وسننتظر نهاية الموسم وبعدها نرى ما سيحدث".

المباراة كانت هي الأولى لأحمد خطاب كمدرب لغزل المحلة بعد تعيينه خلفا لعلاء عبد العال.

سجل محمد إسلام "أرموشة" هدف فوز غزل المحلة بالمباراة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.

