سكاي: ناجلزمان يبلغ باومان بأن نوير سيكون حارس ألمانيا الأول في كأس العالم

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا أبلغ أوليفر باومان هاتفيا، بأن مانويل نوير سيكون الحارس الأساسي للمانشافت في كأس العالم.

وذلك في حالة عدم تفاقم إصابة نوير في السمانة.

وأوضح التقرير أنه سيتم مناقشة التفاصيل النهائية مع نوير يومي الثلاثاء والأربعاء قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولفت التقرير إلى أن باومان شعر بخيبة أمل من الخبر الذي تلقاه من ناجلزمان، لكنه مستعد للسفر إلى كأس العالم كحارس بديل.

يذكر أن نوير اعتزل اللعب دوليا منذ 2024، لكن تقارير كثيرة تحدثت مؤخرا عن نية ناجلزمان في إقناعه بالعودة من الاعتزال الدولي والمشاركة في كأس العالم.

إلى ذلك، تحوم الشكوك حول مشاركة مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أمام شتوتجارت يوم السبت المقبل.

ويستعد بطل الدوري الألماني لملاقاة شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا، بعدما أنهى مشواره في الدوري.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه قبل أيام بأن مانويل نوير سيضطر إلى التخفيف من التدريبات خلال الفترة الحالية بسبب مشكلات عضلية في السمانة.

واضطر قائد الفريق البافاري لمغادرة مباراة كولن في الدوري الألماني يوم السبت، في الدقيقة 60 متأثرًا بالإصابة.

يوم الجمعة، أعلن بايرن ميونيخ تجديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد نوير الحالي مع بايرن بنهاية الموسم الجاري.

وكشف بايرن عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد نوير حتى 2027 وكتب : "الرحلة مستمرة".

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وافق على تمديد تعاقده مع النادي البافاري بعد تخفيض راتبه.

وذكر التقرير أن نوير وافق على تخفيض راتبه البالغ حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 37 مباراة، وتلقى 40 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ598 مباراة تلقى 499 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.