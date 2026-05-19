مدرب كوري شمالي قبل مواجهة فريق كوري جنوبي: سنركز فقط على المباراة

مباراة ليست كمثلها، لأنها لها أبعاد خلف كرة القدم بكثير، فمواجهة فريق كوري شمالي لكوري جنوبي يعتبر من الأحداث التاريخية.

الحدث التاريخي بسبب الصراع بين البلدين.

ومن المقرر أن يواجه فريق لنايجوهيانج الكوري الشمالي غريمه سون إف سي وومان الكوري الجنوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات في كوريا الجنوبية.

وقال ري يو إيل مدرب نايجوهيانج الكوري الشمالي خلال المؤتمر الصحفي: "تشجيع كوريين جنوبيين لفريقي؟ لست متأكدا مما إذا كانت مثل هذه الأسئلة ستستمر في الظهور، لكننا هنا فقط للعب كرة القدم".

وأضاف "ببساطة سنركز فقط على المباراة، لا ينبغي لي أو للفريق القلق بشأنه، علينا التركيز فقط على المباراة".

وربما يشجع نحو 3 آلاف متفرج من منظمات مدنية مدعومة من وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية الفريقين.

ولا يسمح بدخول الكوريين الشماليين إلى الجنوب بحكم القانون.