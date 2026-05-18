مصر في التصنيف الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة خلال التصفيات.

وتستضيف مصر مراسم القرعة الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال عام 2027.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول:

المغرب – السنغال – نيجيريا – الجزائر – مصر – كوت ديفوار – تونس – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو

التصنيف الثاني

كاب فيردي – غانا – غينيا – الجابون – أوغندا – أنجولا – بنين – زامبيا – موزمبيق – مدغشقر – غينيا الاستوائية – جزر القمر

التصنيف الثالث

كينيا – ليبيا – تنزانيا – النيجر – موريتانيا – جامبيا – السودان – سيراليون – ناميبيا – توجو – ملاوي – رواندا

التصنيف الرابع

زيمبابوي – غينيا بيساو – الكونجو – إفريقيا الوسطى – ليبيريا – بوروندي – إثيوبيا – ليسوتو – بوتسوانا – جنوب السودان – إريتريا - الصومال

وأشار الاتحاد في وقت سابق إلى أن المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام يوم 19 يونيو 2027 على أن يقام النهائي في 17 يوليو.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: "مصر تستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 يوم الثلاثاء 19 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرا".

وأوضح "القرعة ستكون بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم عصام الحضري وماكس جراديل من كوت ديفوار وويليام تروست إيكونج من نيجيريا وتريزور مبوتو من الكونغو الديمقراطية".

وتقام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027 بمشاركة 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى أمم إفريقيا.