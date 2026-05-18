انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) الاتحاد السكندري

الإثنين، 18 مايو 2026 - 19:47

كتب : FilGoal

محمود صلاح - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في الجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

نهاية المباراة

ق94. اشتباكان بين لاعبي الفريقين.

ق90. جووول قاتل لغزل المحلة عن طريق إسلام أرموشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق80. العارضة تمنع فرصة الهدف الأول لغزل المحلة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

ق24. جووول أول لغزل المحلة عن طريق رشاد العرفاوي بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

غزل المحلة الاتحاد السكندري الدوري المصري
