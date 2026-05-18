انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) الاتحاد السكندري
الإثنين، 18 مايو 2026 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في الجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق94. اشتباكان بين لاعبي الفريقين.
ق90. جووول قاتل لغزل المحلة عن طريق إسلام أرموشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق80. العارضة تمنع فرصة الهدف الأول لغزل المحلة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.
ق24. جووول أول لغزل المحلة عن طريق رشاد العرفاوي بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي في مباراة خطاب الأولى.. غزل المحلة يفوز على الاتحاد ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد 12 مباراة بلا فوز.. حرس الحدود يحيي آماله بالبقاء وينتصر على كهرباء الإسماعيلية 10 نقاط.. في الجول يكشف خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة "بين الشكل الطبيعي والمجموعتين".. في الجول يكشف ما يدور بشأن ملامح الدوري في الموسم المقبل أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري