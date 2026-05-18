لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال

الإثنين، 18 مايو 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارباخال بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

ووجه النادي الشكر لكارباخال، مؤكدا أنه أحد أساطير الفريق ومن أبرز من دافعوا عن قميصه عبر تاريخه.

وتستمر لعنة شارة القيادة في ريال مدريد ليصبح كارباخال سادس قائد على التوالي يرحل عن النادي بعد ارتداء الشارة.

وكان سيرجيو راموس قد رحل في 2021 ثم مارسيليو 2022 قبل أن يرحل القائد كريم بنزيمة في 2023.

واستمرت لعنة شارة القيادة في 2024 برحيل ناتشو هيرنانديز ثم لوكا مودريتش في 2025 وأخيرا كارباخال في 2026.

وانضم كارباخال إلى ريال مدريد في 2002، وقضى 23 موسما داخل النادي، بينها 13 موسما مع الفريق الأول.

وخاض الظهير الإسباني 450 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 14 هدفا.

وحقق كارباخال 27 لقبا مع الفريق، أبرزها 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 4 ألقاب للدوري الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، شارك في 51 مباراة مع منتخب إسبانيا، وتوج بلقب يورو 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن يودع كارباخال جماهير ريال مدريد خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو.

