منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم

غادر المنتخب الإيراني منافس مصر في كأس العالم 2026 صباح الاثنين إلى مدينة أنطاليا التركية لبدء معسكره الأخير استعدادا للمونديال.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة تسنيم أن منتخب إيران سيتواجد في تركيا حتى موعد السفر إلى الولايات المتحدة قبل المونديال.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسعى أعضاء البعثة للحصول على تأشيرات دخول أميركية في تركيا.

وضمت البعثة المسافرة من طهران 22 لاعبا يلعبون في الدوري الإيراني.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.