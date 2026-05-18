معسكر مغلق لـ الزمالك استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 18 مايو 2026 - 01:23

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال - الزمالك

قرر معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم الإثنين بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة للفريق، خاصة وأنها مواجهة حاسمة على لقب الدوري.

وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

