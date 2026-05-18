كرة سلة – رسالة من أنس أسامة لجماهير الاتحاد السكندري

وجه أنس أسامة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة رسالة إلى جماهير ناديه بعد خسارة الدوري المصري أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن يلعب أنس أسامة على سبيل الإعارة مع فريق دار التنزاني في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة THEBAL.

وجاءت رسالة أنس أسامة كالآتي: "إلى جمهور نادي الاتحاد السكندري العظيم، خسارة النهائي بعد رحلة طويلة وصعبة كانت مؤلمة جدًا لينا كلاعبين، خصوصًا وإحنا عارفين حجم الدعم والمساندة اللي كنا بنلاقيها منكم طول الموسم".

وأضاف "أصعب إحساس لأي لاعب إنه ما يقدرش يحقق لجمهوره النهاية اللي كانوا منتظرينها، وعشان كده أنا شخصيًا حزين إننا ما قدرناش نختم الموسم بالشكل اللي يليق بمجهود الفريق ودعمكم المستمر".

وأكمل "لكن في وسط كل الظروف، كان دايمًا في حاجة ثابتة ما اتغيرتش أبدًا: دعمكم، حبكم، وثقتكم. وده شيء هفضل ممتن ليه طول عمري".

وأشار "وحابب أشارككم قرار انتقالي لنادي Dar City Club على سبيل الإعارة لخوض تجربة جديدة والمنافسة في بطولة Basketball Africa League. خطوة جديدة وتحدٍ مهم جدًا بالنسبة لي، وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأمثل مصر بأفضل صورة ممكنة في المحافل الإفريقية".

وأتم تصريحاته "أتمنى أستمر في تلقي دعمكم في الرحلة القادمة كما عهدتكم دائمًا. شكرًا على كل شيء ولسه الرحلة مكملة".