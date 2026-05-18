بعد فشل التأهل الأوروبي.. فرانكفورت يعلن رحيل رييرا عن تدريب الفريق

الإثنين، 18 مايو 2026 - 01:06

كتب : FilGoal

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت إقالة الإسباني ألبرت رييرا بنهاية الموسم.

وقاد الإسباني الفريق في 14 مباراة واكتفى بتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وصرّح ماركوس كروشه المدير الرياضي للنادي قائلا: "بعد مناقشات مكثفة، قررنا معا إنهاء تعاوننا فورا. تولى ألبرت رييرا قيادة الفريق خلال فترة عصيبة، وكرّس نفسه لنادي أينتراخت فرانكفورت بكل جدّ والتزام. كما قدم لنا ألبرت وفريقه مساهمات قيّمة من خلال عملهم الدؤوب، ونود أن نعرب لهم عن خالص امتناننا".

وأضاف "في الوقت نفسه، وبعد تحليل صريح وشفاف لأداء الفريق، خلصنا إلى أننا نرغب في اتباع مسار مختلف للموسم المقبل. نتمنى لألبرت رييرا، وكذلك لبابلو ريمون أرتيتا ولورينزو دولتشيتي، كل التوفيق في مستقبلهم، على الصعيدين الشخصي والمهني."

ومن جانبه قال ألبرت رييرا: "اتفقنا أنا والنادي بالتراضي على إنهاء تعاوننا. بصفتي مدربا، أتحمل مسؤولية النتائج الرياضية، وكان تركيزي خلال هذه الفترة منصبا بالكامل على تطوير الفريق وتحقيق النجاح. شعرتُ بضرورة حماية النادي واللاعبين، وسأفعل الشيء نفسه دون تردد".

وأردف "كنت مقتنعا بأن هذا ضروري للحفاظ على التركيز الكامل على النجاح الرياضي. لم يكن للمصالح الشخصية أي دور في ذلك. كان هدفي، ولا يزال، وسيظل دائما هو نفسه: تطوير اللاعبين وتحقيق النجاح. أنا ممتن لكوني جزءا من تاريخ فرانكفورت، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل."

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز الثامن بترتيب الدوري الألماني.

وفشل الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

