مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس

فاز برشلونة على منافسه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل بلوجرانا.

وأعلن ليفاندوفسكي رحيله عن برشلونة بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وشارك اللاعب البولندي بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 85 ليتلقى تحية الجماهير.

وافتتح رافينيا النتيجة في الدقيقة 28 قبل أن يضاعف الفارق بنفسه في الدقيقة 62.

وقلص إيسكو لاعب ريال بيتيس الفارق في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

واختتم جواو كانسيلو الأهداف في الدقيقة 74 من صناعة بيدري.

وحسم برشلونة بطولة الدوري بعد الفوز على غريمه ريال مدريد في الجولة 35.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 94.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة 57 في المركز الخامس وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

