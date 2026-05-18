مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس

الإثنين، 18 مايو 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

فاز برشلونة على منافسه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل بلوجرانا.

وأعلن ليفاندوفسكي رحيله عن برشلونة بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج "كاتالونيا هي مكاني على الأرض".. ليفاندوفسكي يعلن الرحيل عن برشلونة تقرير: فليك يعطي موافقته على استمرار راشفورد.. وعقبة أمام برشلونة تقرير: برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع مرموش.. ومانشستر سيتي منفتح على بيعه

وشارك اللاعب البولندي بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 85 ليتلقى تحية الجماهير.

وافتتح رافينيا النتيجة في الدقيقة 28 قبل أن يضاعف الفارق بنفسه في الدقيقة 62.

وقلص إيسكو لاعب ريال بيتيس الفارق في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

واختتم جواو كانسيلو الأهداف في الدقيقة 74 من صناعة بيدري.

وحسم برشلونة بطولة الدوري بعد الفوز على غريمه ريال مدريد في الجولة 35.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 94.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة 57 في المركز الخامس وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ليفاندوفسكي ريال بيتيس
نرشح لكم
بعد فشل التأهل الأوروبي.. فرانكفورت يعلن رحيل رييرا عن تدريب الفريق سان جيرمان يختتم الموسم بخسارة الدربي من باريس.. وريمونتادا تاريخية لستراسبورج ضد موناكو في غياب عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ميتز ويخوض ملحق البقاء في الدوري الفرنسي في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات
أخر الأخبار
معسكر مغلق لـ الزمالك استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – رسالة من أنس أسامة لجماهير الاتحاد السكندري 3 ساعة | كرة سلة
بعد فشل التأهل الأوروبي.. فرانكفورت يعلن رحيل رييرا عن تدريب الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يختتم الموسم بخسارة الدربي من باريس.. وريمونتادا تاريخية لستراسبورج ضد موناكو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ميتز ويخوض ملحق البقاء في الدوري الفرنسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529327/مباراة-ليفاندوفسكي-الأخيرة-على-كامب-نو-برشلونة-يفوز-على-ريال-بيتيس