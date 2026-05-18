سان جيرمان يختتم الموسم بخسارة الدربي من باريس.. وريمونتادا تاريخية لستراسبورج ضد موناكو

اختتم باريس سان جيرمان موسمه بالدوري الفرنسي بخسارة الدربي من باريس بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 34 من الدوري الفرنسي.

بذلك يكون باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما أنهى باريس موسمه الأول بالدوري الفرنسي في المركز الـ 11.

تقدم برادلي باركولا لباريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 50 بعد تمريرة من فابيان رويز.

وأضاف أليماني جوري هدفين متتاليين لباريس في الدقيقتين 76 و94 ليهدي الفوز لفريقه.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، حقق ستراسبورج فوزا مثيرا على موناكو بخمسة أهداف مقابل أربعة.

تقدم موناكو عن طريق لامين كامارا في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وتعادل مارسيال جودو لستراسبورج بالدقيقة 34.

وأضاف كامارا الهدف الثاني بالدقيقة 42، قبل أن يضيف أنسو فاتي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وبالدقيقة 55 أحرز إسماعيلي دوكوري الهدف الرابع لموناكو بالخطأ في مرماه.

واتجهت المباراة لفوز موناكو بنتيجة كبيرة، إلا أن ستراسبورج عاد من بعيد وحقق ريمونتادا تاريخية.

البداية كانت بعد 3 دقائق من هدف موناكو عن طريق دييجو موريرا.

وسجل سيباستيان ناناسي الهدف الثالث لستراسبورج بالدقيقة 61.

وفي الدقيقة 72 تعادل ناناسي لستراسبورج.

واختتم جودو خماسية ستراسبورج ليعود بالفريق من بعيد ويحقق الفوز بالدقيقة 84.

وسيغيب موناكو عن أي مشاركة أوروبية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز السابع، إلا في حالة فوز لانس على نيس بنهائي الكأس.