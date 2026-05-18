في غياب عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ميتز ويخوض ملحق البقاء في الدوري الفرنسي

يخوض نيس ملحق البقاء في الدوري الفرنسي بعدما تعادل سلبيا مع ميتز في الجولة الختامية من الدوري الفرنسي.

وتواصل غياب محمد عبد المنعم في اللقاء الأخير للفريق في الدوري الفرنسي إذ لم يتواجد في القائمة.

تعادل نيس السلبي أمام أنصاره مع ميتز متذيل الترتيب والذي هبط سلفا، لم يأت في صالح نسور ريفيرا.

واستغل أوكسير التعادل وحقق فوزه الثالث على التوالي على ليل وخطف بطاقة البقاء بالفوز 2-0.

ورفع أوكسير رصيده لـ 34 نقطة في المركز الـ 15، فيما تراجع نيس للمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

وسيخوض نيس مباراة ملحق البقاء في الدوري الفرنسي ضد سانت إيتيان الذي فاز منذ أيام على روديز بركلات الترجيح في ملحق الصعود من الدرجة الثانية.

وستقام المباراة بنظام الذهاب والإياب في الموسم الحالي لتحديد بقاء نيس وسط الكبار أو هبوطه وعودة سانت إيتيان لمكانه الطبيعي.

يذكر أن رغم منافسة نيس على الهبوط إلا أنه يمتلك فرصة التأهل الأوروبي إذ تأهل لنهائي كأس فرنسا.

وسيلتقي نيس مع لانس في نهائي كأس فرنسا يوم 22 مايو الجاري.

وفي حال حقق نيس اللقب سيضمن بطاقة التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، ثم سيخوض بعدها ملحق البقاء للاستمرار رفقة الكبار.