في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا

الإثنين، 18 مايو 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

فاز أتلتيكو مدريد على منافسه جيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أديمولا لوكمان هدف الروخيبلانكوس.

وودع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد جماهير ناديه في المباراة الأخيرة على ملعب ميتروبوليتانو معقل الأبيض والأحمر.

وتواجد إنريكي سيريزو رئيس النادي على أرض الملعب لتوديع النجم الفرنسي.

وسينتقل جريزمان إلى أورلاندو سيتي الأمريكي.

وأحرز لوكمان الهدف في الدقيقة 21 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من جريزمان.

وخاض جريزمان مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 55 مباراة مسجلا 14 هدفا وصنع 7 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع أتلتيك ومدريد 500 مباراة مسجلا 212 هدفا وصنع 100 آخرين.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 69 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد جيرونا عند النقطة 40 في المركز الـ 18.

ويتواجد جيرونا في مراكز الهبوط ويبتعد بفارق نقطتين عن مراكز البقاء.

