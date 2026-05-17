شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة

الأحد، 17 مايو 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

شغب جماهيري في مباراة نانت ضد تولوز

توقفت مباراة نانت وتولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في الدقيقة 22 بسبب شغب الجماهير واقتحامهم أرض الملعب.

وهبط نانت بالفعل قبل جولتين على النهاية باحتلال المركز قبل الأخيرة.

واستضاف نانت على ملعب لا بوجوار ضيفه تولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون

وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 22 واقتحمت أرض الملعب وألقت الألعاب النارية في الملعب.

يذكر أن مصطفى محمد تواجد في اللقاء على مقاعد البدلاء.

وأعُلن إيقاف المباراة بشكل نهائي "تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائياً لأسباب أمنية".

ويخوض وحيد خليلوزيتيش المباراة الأخيرة في مسيرته التدريبية إذ أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له ليسدل الستار على مسيرته في واحدة من اللحظات الحزينة في تاريخ نانت.

ويحتل نانت المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة إذ اكتفى الفريق الكناري بتحقيق 5 انتصارات فقط طيلة الموسم.

وخاض مصطفى محمد هذا الموسم 24 مباراة بقميص نانت لمدة 1162 دقيقة وسجل 4 أهداف فقط في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
نرشح لكم
في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي
أخر الأخبار
في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر 2007 يكرر فوزه على عمان بنفس النتيجة وديا 49 دقيقة | منتخب مصر
تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الشريعي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي إنبي ساعة | الدوري المصري
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529323/شغب-جماهيري-ينهي-مباراة-نانت-ضد-تولوز-بعد-22-دقيقة