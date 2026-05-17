شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة

توقفت مباراة نانت وتولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في الدقيقة 22 بسبب شغب الجماهير واقتحامهم أرض الملعب.

وهبط نانت بالفعل قبل جولتين على النهاية باحتلال المركز قبل الأخيرة.

واستضاف نانت على ملعب لا بوجوار ضيفه تولوز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 22 واقتحمت أرض الملعب وألقت الألعاب النارية في الملعب.

يذكر أن مصطفى محمد تواجد في اللقاء على مقاعد البدلاء.

وأعُلن إيقاف المباراة بشكل نهائي "تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائياً لأسباب أمنية".

ويخوض وحيد خليلوزيتيش المباراة الأخيرة في مسيرته التدريبية إذ أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له ليسدل الستار على مسيرته في واحدة من اللحظات الحزينة في تاريخ نانت.

Vahid Halilhodžić (74), in what was meant to be his final professional match as Nantes hosted Toulouse, saw the game suspended after just 20+ minutes due to a pitch invasion.

ويحتل نانت المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة إذ اكتفى الفريق الكناري بتحقيق 5 انتصارات فقط طيلة الموسم.

وخاض مصطفى محمد هذا الموسم 24 مباراة بقميص نانت لمدة 1162 دقيقة وسجل 4 أهداف فقط في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.