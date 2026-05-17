منتخب مصر 2007 يكرر فوزه على عمان بنفس النتيجة وديا

الأحد، 17 مايو 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر مواليد 2007

اختتم منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض معسكره بالفوز على عمان بنتيجة 2-1.

وأقيم معسكر منتخب مصر في الفترة من 9 وحتى 17 مايو الحالي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وكرر منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة بعدما فاز منذ أيام بنتيجة 2-1 أيضا.

وانتصر منتخب مصر للناشئين بفضل هدفي يوسف صبحي وعلي الجارحي.

يذكر أن منتخب الشباب استهل سلسلة مبارياته الودية، استعدادا للتصفيات القارية، بمواجهتين أمام منتخب العراق، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز منتخبنا الوطني، في الثانية بهدف دون رد.

كما شهد معسكر شهر مارس الماضي، خوض وديتين أمام منتخب الجزائر، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، بينما حسم التعادل السلبي المباراة الثانية.

وكشف وائل رياض المدير الفني لشباب الفراعنة رضاءه عن معسكر المنتخب، وأنه كان فرصة للاستقرار على التشكيل الأمثل، مشيدا بالتزام اللاعبين طوال المعسكر، ودعم اتحاد الكرة.

ووجه المدير الفني لمنتخب الشباب، الشكر للاعبين بعد تكرار الفوز أمام عمان خلال معسكر مايو.

وشدد رياض على أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وبرنامجا للاعبي المنتخب، خلال الإجازة، وذلك قبل التجمع المقبل للمنتخب، نهاية الشهر الحالي، استعدادا لوديتي منتخب روسيا.

