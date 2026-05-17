تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة

الأحد، 17 مايو 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

الجونة - البنك الأهلي

فرض التعادل الإيجابي نفسه بين البنك الأهلي والجونة في افتتاح الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد السلام بدلا من استاد القاهرة ملعب البنك الأهلي.

وتقدم الجونة في الشوط الأول عن طريق مروان محسن في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من داخل الـ 18 على يسار الحارس.

ورفع المهاجم المخضرم رصيد لـ 4 أهداف هذا الموسم في الدوري المصري سجلها خلال 880 دقيقة بقميص الجونة.

وفي الدقيقة 90 تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء انبرى لها أسامة فيصل وسجلها في الشباك ليضمن نقطة التعادل للبنك.

ورفع البنك الأهلي رصيده لـ 44 نقطة في المركز العاشر، فيما ظل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.

ورفع أسامة فيصل رصيده لـ 10 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين متساويا مع الإريتري علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وفي استاد الإسماعيلية تعادل الإسماعيلي سلبيا مع زد بدون أهداف.

وسجل الإسماعيلي هدفا في نهاية الشوط الأول ألغيت بداعي وجود لمسة يد.

اللقاء شهد هتافات غاضبة من جماهير الدراويش الحاضرة في المدرجات ضد المسؤولين بعد هبوط الفريق لدوري المحترفين لأول مرة منذ 62 عاما.

تعادل زد أبقى الفريق في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، فيما ظل الإسماعيلي متذيلا للترتيب برصيد 20 نقطة.

وعلى استاد بتروسبورت فاز بتروجت بنتيجة 1-0 على مودرن سبورت بفضل هدف سجله مصطفى الجمل في الشوط الأول بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعرض محمد علي عكاشة لاعب بتروجت للطرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

واستغل مودرن سبورت النقص العددي وخطف التعادل بهدف حمدي متولي في الدقيقة 90+6.

وظل بتروجت في المركز الـ 11 برصيد 44 نقطة، فيما ظل مودرن سبورت برصيد 35 نقطة في المركز الـ 13.

