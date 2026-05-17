خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري

الأحد، 17 مايو 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري يوم 20 مايو الجاري.

وستقام المباريات الـ 3 في نفس التوقيت لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الثامنة مساءً.

وجاءت مواعيد المباريات

بيراميدز × سموحة – استاد الدفاع الجوي

المصري × الأهلي – استاد برج العرب

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – استاد القاهرة

ويتنافس الثلاثي على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

