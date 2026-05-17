الشريعي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق، حامد عبد الله وأقطاي عبد الله وعلي محمود.

وقال الشريعي عبر إم بي سي مصر 2: "لم يصل لنا أي عروض لـ أقطاي عبد الله وحامد عبد الله وعلي محمود".

وأضاف "تعاقد إنبي مع حمزة الجمل انتهى بنهاية الدوري، ولم نتوصل لاتفاق جديد بين الطرفين".

وأشار "أتابع المدرب محمد بركات منذ فترة طويلة، وتعاقدت مع لاعب من مسار كان يتدرب تحت يده اسمه أحمد زكي، وأيضا بركات كان يدرب لاعب من إنبي معارا معه وهو أحمد إسماعيل وعندما عاد من الإعارة ارتفع مستواه بشكل كبير جدا وهذا يدل على إمكانيات المدرب".

وشدد "محمد بركات يناسب هوية إنبي لما يمتلكه من إمكانيات وقدرات وشخصية كمدير فني، وسوف يساعد في إظهار اللاعبين الشباب المميزين".

وأتم تصريحاته "أحمد فتحي مستمر معنا كأحد الكوادر الهامة للنادي، لكنه ابتعد عن الناحية الفنية".