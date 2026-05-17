الشريعي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي إنبي

الأحد، 17 مايو 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

أقطاي عبد الله

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق، حامد عبد الله وأقطاي عبد الله وعلي محمود.

وقال الشريعي عبر إم بي سي مصر 2: "لم يصل لنا أي عروض لـ أقطاي عبد الله وحامد عبد الله وعلي محمود".

وأضاف "تعاقد إنبي مع حمزة الجمل انتهى بنهاية الدوري، ولم نتوصل لاتفاق جديد بين الطرفين".

أخبار متعلقة:
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي

وأشار "أتابع المدرب محمد بركات منذ فترة طويلة، وتعاقدت مع لاعب من مسار كان يتدرب تحت يده اسمه أحمد زكي، وأيضا بركات كان يدرب لاعب من إنبي معارا معه وهو أحمد إسماعيل وعندما عاد من الإعارة ارتفع مستواه بشكل كبير جدا وهذا يدل على إمكانيات المدرب".

وشدد "محمد بركات يناسب هوية إنبي لما يمتلكه من إمكانيات وقدرات وشخصية كمدير فني، وسوف يساعد في إظهار اللاعبين الشباب المميزين".

وأتم تصريحاته "أحمد فتحي مستمر معنا كأحد الكوادر الهامة للنادي، لكنه ابتعد عن الناحية الفنية".

إنبي الدوري المصري أيمن الشريعي
نرشح لكم
تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري للمباراة الرابعة على التوالي.. تذاكر مجانية لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد في الجول يكشف إصابتي مهدي سليمان ومحمد إسماعيل.. والموقف من مواجهة سيراميكا خالدي: لعبنا كرجل واحد فتوجنا بلقب الكونفدرالية.. وحققنا هدفنا هذا الموسم مواعيد مباريات الأحد 17 مايو 2026.. نهائي إفريقيا وثلاث مواجهات بالدوري المصري بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
شغب جماهيري ينهي مباراة نانت ضد تولوز بعد 22 دقيقة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر 2007 يكرر فوزه على عمان بنفس النتيجة وديا 27 دقيقة | منتخب مصر
تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري 43 دقيقة | الدوري المصري
الشريعي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي إنبي 49 دقيقة | الدوري المصري
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529319/الشريعي-يكشف-حقيقة-العروض-المقدمة-لثلاثي-إنبي