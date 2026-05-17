صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية

قبل جولة واحدة على النهاية، اشتد صراع الهبوط بالدوري الإسباني.

عدة فرق تمكنت من الهروب من صراع الهبوط بشكل نهائي، بينما أصبح جيرونا وريال مايوركا في خطر كبير.

إسبانيول نجح في تحقيق الفوز على الثاني على التوالي، ليبتعد برفقة بلباو وديبرتيفو ألافيس وإشبيلية من الهبوط بشكل رسمي.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:

إشبيلية (0)-(1) ريال مدريد.

أوساسونا 1-2 إسبانيول.

ريال سوسيداد 3-4 فالنسيا.

رايو فايكانو 2-0 فياريال.

أتلتيكو مدريد 1-0 جيرونا.

أتلتيك بلباو 1-1 سيلتا فيجو.

إلتشي 1-0 خيتافي.

ليفانتي 2-0 ريال مايوركا.

ريال أوفييدو 0-1 ديبورتيفو ألافيس.

ويتواجد حاليا كل من مايوركا وجيرونا في مراكز الهبوط المباشرة.

وجاء ترتيب الفرق المنافسة على الهبوط حاليا كالتالي:

15- ليفانتي (42 نقطة).

16- أوساسونا (42 نقطة).

17- إلتشي (42 نقطة).

18- جيرونا (40نقطة).

19- ريال مايوركا (39 نقطة).

20- ريال أوفييدو 29 نقطة وهبط بشكل رسمي.

وضمن كل من حصل على 43 نقطة البقاء بالدوري، لإن إلتشي وجيرونا سيتلقيان بالجولة الأخيرة من الدوري، بالتالي سيكون على احد الفريقين على الأقل التعثر، ولن يتمكن كلاهما من الوصول للنقطة 43.