نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي

الأحد، 17 مايو 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

أعلن نادي بنفيكا رحيل نيكولاس أوتاميندي قائد الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرجنتيني في الموسم الجاري.

واستمر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع بنفيكا منذ 2020.

وكان بنفيكا قد تعاقد مع أوتاميندي قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو في صيف 2020.

وتوج أوتاميندي مع بنفيكا ببطولة الدوري والسوبر البرتغالي مرتين وكأس الدوري.

وخاض أوتاميندي مع بنفيكا 281 مباراة ويعتبر أكثر فريق مثله اللاعب خلال مسيرته الكروية.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن ريفر بليت يقترب من ضم أوتاميندي.

وكان أوتاميندي قد سجل هدفا في شباك بوكا جونيورز غريم ريفر بليت في كأس العالم للأندية الماضي خلال الدور الـ 16 وعبر عن فرحته بالهدف.

بعد المباراة سُأل لماذا احتفل بقوة ضد فريق من بلاده فأجاب "الجميع يعلم أنني مشجع لـ ريفر بليت". وأضاف "احتفلت بالهدف مثلما أحتفل كل مرة ضد كل غريم، كان هذا دوري أنا للاحتفال".

وأنهى بنفيكا الدوري تحت قيادة جوزيه مورينيو في المركز الركز الثالث برصيد 80 نقطة.

ولم يتعرض بنفيكا في الموسم الحالي لأي هزيمة في بطولة الدوري.

وتأهل بنفيكا إلى بطولة الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث.

