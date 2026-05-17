بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي

الأحد، 17 مايو 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

احتفال فينيسيوس جونيور بهدف ريال مدريد ضد إشبيلية

حقق ريال مدريد الفوز على إشبيلية بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 37 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 83 في المركز الثاني والذي ضمن احتلاله قبل جولة على النهاية، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 43 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

المباراة شهدت عودة كيليان مبابي ودين هاوسن للتواجد بالتشكيل الأساسي للفريق.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة بالدقيقة 15 مستغلا استقبال مبابي للكرة قبل أن يسدد اللاعب البرازيلي كرة مباشرة في الشباك.

في الشوط الثاني أهدر كلا الفريقين عدة فرص للتسجيل، وسجل كيليان مبابي هدفا بالفعل ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وبالدقيقة 87 شارك ألفارو ليفا لاعب شباب ريال مدريد مع الفريق الأول للمرة الأولى بعد المشاركة كبديل لجود بيلينجهام.

وكاد إشبيلية أن يتعادل بتسديدة من كيكي سالاس بالدقيقة 93 ولكن تيبو كورتوا تألق في إبعادها.

وسيلعب إشبيلية مباراته الأخيرة بالموسم ضد سيلتا فيجو، بينما يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو.

