فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات

يرى سيسك فابريجاس مدرب كومو أن ناديه يصرف أقل من منافسيه وذلك بعد الحديث عن أن كومو صرف الكثير من الأموال منذ صعوده إلى الدوري الإيطالي.

وانتصر كومو على بارما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من الكالتشيو.

وقال المدرب الإسباني عبر سكاي سبورت إيطاليا: "هناك الكثير من الحديث عن الأموال التي أنفقناها، لكن إذا أردتم، يمكنني أن أريكم أين كان اللاعبون الـ 15 الذين شاركوا أكثر من غيرهم هذا الموسم قبل عامين وكم دفعنا للتعاقد معهم وكم يتقاضون من رواتب".

وأنهى حديثه قائلا: "في النهاية، سقف رواتبنا أقل من الفرق التي تتقدم علينا في الترتيب".

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس السادس.

ويبتعد بفارق نقطتين عن روما وميلان في المركزي الرابع والثالث بالترتيب.

وصرف كومو في الموسم الجاري على الصفقات مقابل 126 مليون يورو بينما باع لاعبين بـ 16 مليون يورو.