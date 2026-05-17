إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي

تألق إبراهيم عادل مع فريق نورشيلاند وسجل هدفا خلال فوز فريقه على سونديرجيسكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة كانت هي الأخيرة بالدوري الدنماركي لينهي الفريق الموسم بالمركز الثالث ويضمن التأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وسجل إبراهيم عادل هدف فريقه الرابع بالمباراة.

نورشيلاند أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثية أحرزها كل من ليفي نيني ورونار نورهايم الذي أحرز هدفين.

وقلص سونديرجيسكي الفارق بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وأحرز إبراهيم عادل الهدف الرابع بالدقيقة 86 مستغلا تمريرة من نورهايم.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لنورشيلاند في شهر يناير الماضي قادما من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي بند الشراء خلال الأيام الماضية.

ووصل إبراهيم عادل لمشاركته رقم 11 بقميص نورشيلاند، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.