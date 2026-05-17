إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي

الأحد، 17 مايو 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

تألق إبراهيم عادل مع فريق نورشيلاند وسجل هدفا خلال فوز فريقه على سونديرجيسكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة كانت هي الأخيرة بالدوري الدنماركي لينهي الفريق الموسم بالمركز الثالث ويضمن التأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وسجل إبراهيم عادل هدف فريقه الرابع بالمباراة.

مباراة التأهل الأوروبي.. إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند بالجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي خبر في الجول - المريخ سيطلب الحصول على 1.5 % من انتقال إبراهيم عادل لنورشيلاند.. ونسبة بيراميدز هل سيسهل ياسين منصور انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟.. نورشيلاند يجيب نورشيلاند يعلن تفعيل بند شراء إبراهيم عادل بعقد يمتد حتى 2029

نورشيلاند أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثية أحرزها كل من ليفي نيني ورونار نورهايم الذي أحرز هدفين.

وقلص سونديرجيسكي الفارق بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وأحرز إبراهيم عادل الهدف الرابع بالدقيقة 86 مستغلا تمريرة من نورهايم.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لنورشيلاند في شهر يناير الماضي قادما من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي بند الشراء خلال الأيام الماضية.

ووصل إبراهيم عادل لمشاركته رقم 11 بقميص نورشيلاند، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة آخر.

