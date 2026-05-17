من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول

في البداية يشككون بك ثم يؤمنون بقدراتك ثم يصفونك بالأسطورة، هذا ما حدث بين ستيفن جيرارد قائد ليفربول وأسطورة الفريق السابق مع محمد صلاح نجم الفريق الحالي.

صلاح بدأ مشواره في 2017 بقميص ليفربول، والخوف كان من ألا يقدم أداءً رائعا في ظل ما قدمه رفقة تشيلسي.

لكن الدولي المصري أسكت الجميع منذ اليوم الأول له بقميص ليفربول بل وبدأ يخطو أولى خطوات الأسطورية في ملعب أنفيلد منذ موسمه الأول.

فهل يوجد من هو أفضل من ستيفن جيرارد أسطورة الفريق الذي شاهد كيف تطور صلاح للاعب واعد ثم نجم أول ثم أسطورة ثم واحد من أفضل لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

في البداية ضرب الشك قلب جيرارد لكن سرعان ما قلب صلاح الأوضاع لصلاح.

من التشكيك إلى الإيمان

جيرارد في تحليله عبر شبكة BT sports دافع عن وجهة نظره: "عندما انضم صلاح لليفربول لم أكن واثقا فعلا من نجاحه، هذا كان بسبب فترته مع تشيلسي، الآن صلاح دخل الأجواء سريعا وبات أفضل لاعب في ليفربول بفارق ميل عن أي لاعب آخر".

ثم بعد أشهر أوضح جيرارد الفارق بين صلاح في تشيلسي وليفربول عبر قناة BT Sport "تشيلسي ضمه كلاعب شاب بلا خبرة يلعب على الجناح، وكانت وظيفته خلق الفرص للآخرين، اللاعبين الكبار في تشيلسي".

وشرح "يكون في هذه الحالة بعيدا عن المرمى بـ30 أو 40 ياردة ويلعب دون مخاطرة. كنت ترى أنه لاعب شاب يريد خدمة الفريق".

واستدرك "ولكن عندما انتقل إلى ليفربول أتى بالثقة التي اكتسبها في روما، وكذلك العمل مع مدرب مثل يورجن كلوب الذي قربه أكثر من المرمى. الآن ترى أنه أقرب للمركز رقم 9".

وواصل "مع خبرته التي تزداد وتتوهج، ومع موهبته، أصبح يسجل أكثر، الآن تراه في أماكن لاستقبال الكرة مقارنة بوقته في تشيلسي، أصبح أقرب للمرمى ولذلك يسجل كثيرا".

وأردف "إذا كنت جناحا وتلعب على الطرفين، من المستحيل أن تسجل مثل صلاح مع ليفربول، مشاهدة صلاح أمر رائع، إنه موهبة مميزة للغاية".

استفاد صلاح من ثلاثيته الرائعة رفقة بوبي فيرمينو وساديو ماني، وأسلوب ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب المعروف باسم "الفريق الهجومي الصاخب heavy metal".

وقبل نهاية الموسم الأول بقميص ليفربول بدأ الحديث عن أسطورية صلاح في الدوري الإنجليزي وهل هو أفضل لاعب إفريقي وطأت أقدامه المسابقة؟

أفضل إفريقي والكرة الذهبية

جيرارد أجاب حينها على هل صلاح أفضل إفريقي في الدوري الإنجليزي؟ قائلا: "نعم ربما، علينا الانتظار لكي نرى كيف سينهي الموسم ولكن إذا واصل تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية فبالطبع سيكون الأفضل".

وأوضح ستيفن "دروجبا سجل العديد من الأهداف وفي مباريات كبيرة بالإضافة إلى استمرارية المستوى ولكن فيما يخص موسم واحد وإمكانية وصول صلاح إلى 40 هدفا فلا أعتقد أن دروجبا وصل إلى هذا الرقم من قبل".

وأتم "ولكن على المدى البعيد بالتأكيد صلاح قادر على تخطي دروجبا ويايا توريه".

ويبدو أن جيرارد بدا وكأنه يتنبأ بالمستقبل فصرّح في نهاية الموسم "من الصعب إيجاد كلمات لوصف صلاح الآن، الجميع يتحدث عنه وبشكل جيد ولذلك أعتقد أننا نشهد بداية مسيرة عظيمة، بالتأكيد سيتم الحكم عليه بناء على فترة أطول يحقق فيها بطولات مع باقي اللاعبين، ولكن ما يحققه في موسمه الأول مع ليفربول رائع".

انتهى موسم صلاح الأول مع ليفربول بتسجيل 44 هدفا وصناعة 16 في 52 مباراة، بالإضافة لكسر العديد من الأرقام القياسية أبرزها أكثر من سجل في موسم واحد مع جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجميع.

جيرارد أشاد بما قدمه صلاح قائلا: "صلاح رفع سقف التوقعات بكل الأرقام القياسية التي كسرها هذا الموسم. أنا أتمنى بقائه في الفريق لفترة طويلة".

وأردف "صلاح لديه مقومات الفوز بالكرة الذهبية في نهاية العام، ولكنها جائزة تتحكم فيها أمور كثيرة بينها التصويت. لديه القدرات بكل تأكيد ولكن هناك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

Enjoy every one of @MoSalah's 𝟭𝟬𝟬 goals for the Reds 🤩🤩

حب جيرارد لصلاح وتقديره بدأ في الظهور مع بدأ تحطيم الفرعون المصري لأرقامه القياسية.

فعندما تعادل صلاح مع جيرارد في 2020 في رصيد الأهداف بدوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفا في شباك أتالانتا الإيطالي.

صرح الدولي الإنجليزي: "الأرقام خُلقَت لتُحطَم، كنت فخورا للغاية عندما شاهدت صلاح يعادل رقمي القياسي مع ليفربول في أوروبا، كانت مسألة وقت فقط، أعتقد أنه سيتجاوز رقمي، وأتمنى أن يفعل ذلك".

وبالتأكيد هو ما حدث.

تحطيم الأرقام

تحول جيرارد لتدريب أستون فيلا وفي الوقت ذاته أصبح منافسا لصلاح الذي واصل توهجه.

قبل مواجهة الفريقين في 2021 قال جيرارد عن صلاح: “هو الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%".

في ذلك الوقت كان صلاح قد سجل 20 هدفا خلال الموسم الجاري مع ليفربول في كل البطولات وصنع تسعة خلال 21 مباراة فقط خاضها في الموسم.

وفي أبريل 2022، حل جيرارد ضيفا على جاري نيفيل في شبكة سكاي سبورتس، وفي حواره تمنى أن يزامل صلاح.

تقدير جيرارد لصلاح لم يتوقف عنده فقط بل وصل لنجله.

ففي حوار بين صلاح وجيرارد نُشر على حسابات ليفربول، حين سأل صلاح جيرارد عن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال ستيفن "أنت.. لابد أن يكون أنت لأن ابني ليو مهووس بك، إنه يحبك أكثر مني".

وأتم "أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا رقم 2 بالنسبة له".

وفي الجولة الثانية لموسم 2023-24 سجل صلاح لأول مرة في مسيرته بالجولة الثانية عندما هز شباك بورنموث.

هدف جعل صلاح خامس هدافي ليفربول تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا متفوقا على ستيفن جيرارد صاحب الـ 186 هدفا.

لاحقا حطم صلاح الأرقام القياسية واحدا تلو الأخرى ورفع رصيد البطولات إلى 9 بقميص الريدز.

وعندما جاءت لحظات الوداع بعدما سجل صلاح 237 هدفا في 383 مباراة بجميع المسابقات.

رأي ثم أسطورة خالدة

صلاح بالفعل كشف أنه استعان برأي جيرارد قبل اتخاذ خطوة رحيله عن الفريق.

ففي حواره لشبكة TNT الإنجليزية قال الدولي المصري: "أتذكر أننا أجرينا تلك المحادثة، وقدّرت ذلك. أعتقد أن الناس لم يعرفوا أنك جئت إلى منزلي. آمل أن يكون العشاء جيدا! وأجرينا حديثا جيدا، وقلت رأيك، وأعتقد أنني أقدّر ذلك حقا".

وأتم "أنا سعيد لأنني أرحل الآن من الباب الكبير، وأعتقد أن هذا أيضا شيء ذكرته لي، وهو أن ترحل بشروطك الخاصة. وما زلت أتذكر تلك الكلمات، لذا نعم، أنا سعيد بذلك... لقد حان وقت الرحيل".

صلاح في حواره مع جيرارد كشف أنه أراد أن يتذكره الناس أكثر من جيرارد وكيني دالجليش: "أريد أن يتذكرني الناس أكثر منك [جيرارد]، وأكثر من كيني. لا أقصد الإساءة".

وأخيرا لتدرك تقدير جيرارد لصلاح، ظهر الإنجليزي في فيديو ليختار من هو أفضل أسطورة في تاريخ النادي فجاء اختياره الأول كيني دالجليش.

فقال جيرارد: "نعم، سيظل كيني الملك، الملك الأبرز. لكن صلاح يُعرف أيضا بالملك، لذا أعتقد أنه من حيث الأرقام، سيكون صلاح في مصاف راش ودالجليش بالنسبة لي بكل تأكيد".

جيرارد وضع صلاح في مصاف الأساطير، وربما يراه يتفوق عليه فيما قدمه في ليفربول بعدما أعاد طائر الريدز لنفض الغبار وإضافة الألقاب واحدة تلو الأخرى محليا وأوروبيا ليصبح صلاح بالفعل أسطورة ليفربول.