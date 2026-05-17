كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL

الأحد، 17 مايو 2026 - 21:08

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي كرة سلة - BAL 2026

أعلن لينوس جافريل المدير الفني لفريق كرة السلة للرجال في الأهلي، قائمة الأحمر التي ستشارك في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة THEBAL.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد سيف سمير قائد الفريق، وأيضا مالك ياسر المنضم حديثا للأحمر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الإعلان عن عقوبات الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري سلة - التاسعة.. الأهلي بطلا لدوري السوبر بفوز مثير على الاتحاد السكندري كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني

كما عاد عمرو زهران لقائمة الأهلي بعد غيابه عن تصفيات البطولة التي أقيمت قبل أسابيع في المغرب.

وأيضا نجح الأهلي في تدعيم صفوفه بالمحترف نوني أوموت والذي كان ضمن قائمة الفريق التي فاز بالبطولة في عام 2023.

وكان الأهلي احتل المركز الثاني في تصفيات المغرب بعد الإفريقي التونسي متصدر المجوعة.

وتوج الأهلي بالدوري المصري لكرة السلة قبل أيام بعد التغلب على الاتحاد السكندري 3-1 في مجموعة سلسلة النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" – عمرو زهران – إبراهيم زهران – يوسف الغايش – زاك لوفتون – جوناثان جوردن – كيفن مورفي – أوساي أوسيفو – نوني أوموت

ويلعب الأهلي ضد فيلا دي داكار السنغالي في دور الـ8، والذي سيقام بنظام الذهاب والعودة.

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

كرة سلة الأهلي الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBal
نرشح لكم
كرة سلة – الإعلان عن عقوبات الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري سلة - التاسعة.. الأهلي بطلا لدوري السوبر بفوز مثير على الاتحاد السكندري بيان من اتحاد العاصمة لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية انتهت سلة - الأهلي (77)-(76) الاتحاد السكندري.. البطولة حمراء كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني خبر في الجول - أنس أسامة يقود دار سيتي التنزاني في "BAL".. وموعد انضمامه كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز
أخر الأخبار
مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط دقيقة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول 36 دقيقة | تقرير في الجول
كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL 42 دقيقة | كرة سلة
رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم 2 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529311/كرة-سلة-استبعاد-سيف-سمير-ومالك-ياسر-وعودة-زهران-لقائمة-الأهلي-في-bal