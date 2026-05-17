كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL

أعلن لينوس جافريل المدير الفني لفريق كرة السلة للرجال في الأهلي، قائمة الأحمر التي ستشارك في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة THEBAL.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد سيف سمير قائد الفريق، وأيضا مالك ياسر المنضم حديثا للأحمر.

كما عاد عمرو زهران لقائمة الأهلي بعد غيابه عن تصفيات البطولة التي أقيمت قبل أسابيع في المغرب.

وأيضا نجح الأهلي في تدعيم صفوفه بالمحترف نوني أوموت والذي كان ضمن قائمة الفريق التي فاز بالبطولة في عام 2023.

وكان الأهلي احتل المركز الثاني في تصفيات المغرب بعد الإفريقي التونسي متصدر المجوعة.

وتوج الأهلي بالدوري المصري لكرة السلة قبل أيام بعد التغلب على الاتحاد السكندري 3-1 في مجموعة سلسلة النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" – عمرو زهران – إبراهيم زهران – يوسف الغايش – زاك لوفتون – جوناثان جوردن – كيفن مورفي – أوساي أوسيفو – نوني أوموت

ويلعب الأهلي ضد فيلا دي داكار السنغالي في دور الـ8، والذي سيقام بنظام الذهاب والعودة.

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني