بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب

رد جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر على نظيره جيري كاردينالي رئيس ميلان بشأن السخرية من هزيمة إنتر بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد خسر بخمسة أهداف دون رد ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ماروتا عبر DAZN: "لدي ردان أحدهما ساخر والآخر جاد".

وأضاف "اليوم ليس الوقت المناسب للجدال، آمل أن يعود يوما ما إلى قمة مدينة ميلانو وأن يسلك الطريق الذي سلكناه خلال السنوات الـ 6 الماضية بالتتويج بـ 9 ألقاب والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ومرة واحدة الدوري الأوروبي".

وأتم "أعتقد أنها مسيرة رائعة، سأحتفظ بالرد الساخر ليوم آخر".

وتحدث كاردينالي من قبل لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قائلا: "مشكلة كرة القدم الإيطالية لا تتعلق فقط بالدوري، بل بالوصول إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا ثم الخسارة 5-0، أي تتعلق المنافسة الجادة في أوروبا".

وحصل إنتر على بطولة الدوري الإيطالي للمرة الـ 21 في تاريخه.