بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب

الأحد، 17 مايو 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

جيوزيبي ماروتا

رد جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر على نظيره جيري كاردينالي رئيس ميلان بشأن السخرية من هزيمة إنتر بخماسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد خسر بخمسة أهداف دون رد ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ماروتا عبر DAZN: "لدي ردان أحدهما ساخر والآخر جاد".

أخبار متعلقة:
مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو تقرير: ريال مدريد ينتظر ربح الملايين من نيكو باز وسط اهتمام إنتر إنتر: نريد الاحتفاظ بباستوني.. وهذا موقفنا من ضم أكي

وأضاف "اليوم ليس الوقت المناسب للجدال، آمل أن يعود يوما ما إلى قمة مدينة ميلانو وأن يسلك الطريق الذي سلكناه خلال السنوات الـ 6 الماضية بالتتويج بـ 9 ألقاب والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ومرة واحدة الدوري الأوروبي".

وأتم "أعتقد أنها مسيرة رائعة، سأحتفظ بالرد الساخر ليوم آخر".

وتحدث كاردينالي من قبل لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قائلا: "مشكلة كرة القدم الإيطالية لا تتعلق فقط بالدوري، بل بالوصول إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا ثم الخسارة 5-0، أي تتعلق المنافسة الجادة في أوروبا".

وحصل إنتر على بطولة الدوري الإيطالي للمرة الـ 21 في تاريخه.

إنتر ماروتا ميلان كاردينالي
نرشح لكم
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة مباراة التأهل الأوروبي.. إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند بالجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي
أخر الأخبار
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529309/بعد-سخرية-رئيس-ميلان-ماروتا-أتمنى-أن-يسلك-طريقنا-بالتتويج-بـ-9-ألقاب