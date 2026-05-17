في الجول يكشف إصابتي مهدي سليمان ومحمد إسماعيل.. والموقف من مواجهة سيراميكا

تعرض الثنائي مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ومحمد إسماعيل مدافع الفريق للإصابة خلال مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وعلم FilGoal.com أن مهدي سليمان يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

بينما محمد إسماعيل يعاني من إصابة العضلة الخلفية وكدمة قوية في الأنف.

ولم يتحدد موقف الثنائي من مواجهة سيراميكا كليوباترا حتى الآن.

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.