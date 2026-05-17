فابريجاس: نعيش أهم موسم في تاريخ كومو.. وسقف رواتبنا أقل من منافسينا

احتفل سيسك فابريجاس مدرب كومو بتأهل فريقه إلى البطولات الأوروبية، مؤكدا أن ما يقدمه الفريق هذا الموسم يعد الأهم في تاريخه.

وكان كومو قد تغلب على بارما بهدف دون مقابل ليزاحم في مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال فابريجاس عبر شبكة DAZN: "كانت مباراة مهمة لمواصلة القتال من أجل حلم، بل أكثر من مجرد حلم".

وأضاف "ما زلنا في المنافسة مع تبقي مباراة واحدة، وسنرى ما سيحدث".

وتابع "أريد من الجميع الاستمتاع بهذه الرحلة، هذا هو الهدف من كل ما نقوم به".

وشدد "هذا هو أهم وأفضل موسم في تاريخ النادي، ونحن نحققه معا".

ورد على الانتقادات قائلا: "هناك الكثير من الحديث عن الأموال التي أنفقناها، لكن يمكنني توضيح أين كان اللاعبون قبل عامين وكم تكلفوا".

وأضاف "في النهاية، سقف رواتبنا أقل من الفرق التي تتفوق علينا في الجدول".

واختتم "عشت لحظات مميزة في مسيرتي، والآن علينا الاستمتاع بكل لحظة حتى النهاية".

ورفع كومو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي الترتيب قبل الجولة الختامية كالآتي:

2- نابولي - 73 نقطة

3- ميلان - 70 نقطة

4- روما - 70 نقطة

5- كومو - 68 نقطة

6- يوفنتوس - 68 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة للفرق المتنافسة:

الأحد 24 مايو

ميلان × كالياري

كريمونيزي × كومو

تورينو × يوفنتوس

فيرونا × روما