تقرير: تأهل نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيا من مانشستر يونايتد

الأحد، 17 مايو 2026 - 16:44

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

حسم نابولي تعاقده مع راسموس هويلوند بشكل نهائي قادما من مانشستر يونايتد بعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك عقب فوز نابولي على بيزا بثلاثية دون رد، ليضمن إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي قبل جولة من النهاية.

ويلعب هويلوند مع نابولي على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم قادما من مانشستر يونايتد.

وكشفت موقع توتو ميركاتو أن هويلوند قد انضم إلى نابولي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين يورو، مع بند أحقية الشراء الذي تحول إلى إلزامي بعد التأهل إلى دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يدفع نابولي 44 مليون يورو إضافية لإتمام الصفقة بشكل دائم.

وشارك المهاجم الدنماركي في 44 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا، ولعب أكثر من 3400 دقيقة.

وسجل هويلوند هدفا في الفوز الأخير على بيزا، ليؤكد دوره في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا قبل نهاية الموسم.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا، بينما الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

ويأتي الترتيب قبل الجولة الختامية كالآتي:

2- نابولي - 73 نقطة

3- ميلان - 70 نقطة

4- روما - 70 نقطة

5- كومو - 68 نقطة

6- يوفنتوس - 68 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة للفرق المتنافسة:

الأحد 24 مايو

ميلان × كالياري

كريمونيزي × كومو

تورينو × يوفنتوس

فيرونا × روما

