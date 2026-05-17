الرياضية: كوليبالي يغيب عن ختام الدوري السعودي

من المرجح أن يغيب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال عن لقاء فريقه ضد الفيحاء في ظل عدم جاهزيته للمشاركة.

ويصطدم الهلال بالفيحاء يوم الخميس المقبل، ضمن جولة الحسم الأخيرة من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن كوليبالي لا يزال يواصل مراحل العلاج والتأهيل من الإصابة التي عانى منها في عضلة الفخذ الأمامية.

وتعرض كوليبالي للإصابة في التدريب الأخير قبل المغادرة إلى جدة للمشاركة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، شخصت على أنها تجمع دموي وتمزق عضلي في عضلة الفخذ الأمامية.

وغاب السنغالي عن المشاركة مع الهلال أمام ضمك، والحزم، والخليج والنصر ونيوم في الدوري، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود الذي توج فيه الهلال باللقب.

إلى ذلك منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين راحة، الأحد، عقب الفوز على نيوم 2ـ1.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري السعودي، برصيد 81 نقطة.

مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق نقطتين مع تبقي مواجهة واحدة لكل منهما ضد الفيحاء وضمك.