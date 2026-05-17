إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس

الأحد، 17 مايو 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

أليسون سانتوس - نابولي

بلغت الإثارة ذروتها في الدوري الإيطالي قبل جولة من الختام مع احتدام المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وحسم نابولي تأهله بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني عقب الفوز على بيزا بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما أدت خسارة يوفنتوس المفاجئة إلى ابتعاده عن مراكز التأهل إلى دوري الأبطال قبل الجولة الختامية.

إذ سقط يوفنتوس أمام فيورنتينا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا، بينما الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

وكان إنتر قد حسم لقب الدوري الإيطالي بعدما وسع الفارق مع ملاحقيه.

وجاءت نتائج الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية كالآتي:

فوز روما 2 - 0 على لاتسيو

فوز ميلان 2 - 1 على جنوى

فوز نابولي 3-0 على بيزا

خسارة يوفنتوس 0-2 أمام فيورنتينا

ويأتي الترتيب قبل الجولة الختامية كالآتي:

2- نابولي - 73 نقطة

3- ميلان - 70 نقطة

4- روما - 70 نقطة

5- كومو - 68 نقطة

6- يوفنتوس - 68 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة للفرق المتنافسة:

الأحد 24 مايو

ميلان × كالياري

كريمونيزي × كومو

تورينو × يوفنتوس

فيرونا × روما

الدوري الإيطالي نابولي يوفنتوس
