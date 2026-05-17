مواعيد مباريات الأحد 17 مايو 2026.. نهائي إفريقيا وثلاث مواجهات بالدوري المصري

الأحد، 17 مايو 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

بريان ليون - صنداونز

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة 11 من مرحلة المنافسة على البقاء في الدوري بإقامة ثلاث مواجهات.

يحل الجونة ضيفا على البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء.

بينما يستضيف الإسماعيلي بعد أن تأكد هبوطه، فريق زد في تمام الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية.

ويواجه بتروجت فريق مودرن سبورت في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في تمام الثامنة مساء على استاد رامون سانشيز بيزخوان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس في العاشرة والربع مساء وتذاع عبر نفس القناة.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف صنداونز الجنوب إفريقي فريق الجيش الملكي المغربي في تمام الخامسة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

ويأتي ذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

