اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا

توج مصطفى عسل وأمينة عرفي بلقب بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات.

واستضاف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وفازت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما باللقب لتصبح أصغر لاعبة تحصد البطولة على الإطلاق، وأصبحت أول لاعبة تحصد لقبي بطولة العالم للكبار والناشئين في نفس العام.

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت أمينة ونور الشربيني بطلة العالم 8 مرات لمدة 106 دقيقة لتصبح ثاني أطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتفوقت نور في أول شوط بنتيجة 11-6 وتعادلت أمينة في الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وتقدمت أمينة في الشوط الثالث بنتيجة 11-9، وتعادلت نور بنتيجة 7-11 لتصل كلاهما لشوط فاصل.

وحسمت أمينة اللقب بعد شوط ماراثوني بنتيجة 14-12.

THE YOUNGEST WOMEN'S WORLD CHAMPION OF ALL TIME 🏆🌍 18-year-old @amina_orfi denies Nour ElSherbini a record-breaking 9th @PSAWorldChamps title in the longest women's World Champs match of the modern era 🤯 🇪🇬 [3] Amina Orfi beat [2] Nour ElSherbini 🇪🇬 3-2: 6-11, 11-6, 11-9,… pic.twitter.com/bS685g6CA3 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) May 16, 2026

وفي منافسات الرجال حافظ مصطفى عسل على لقبه ورفع الكأس الثانية على التوالي بالفوز على يوسف إبراهيم في النهائي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-4 و11-1 و12-10.

🏆 BACK 2 BACK 🏆@mostafasal_ retains his @PSAWorldChamps title after a ferocious display 🔥 ✍️ Report & Reaction ➡️ https://t.co/rFMZGLLOG8 Result: 🇪🇬 [1] Mostafa Asal bt [7] Youssef Ibrahim 🇪🇬 3-0: 11-4, 11-1, 12-10 (56m) pic.twitter.com/d5xmOk6nDx — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) May 16, 2026

وخسارة نور للنهائي منعتها من الانفراد بقمة البطولة لتظل متساوية مع الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

فيما حقق مصطفى عسل اللقب للمرة الثانية في تاريخه ليرتقي للمركز الثامن في قائمة الأكثر تتويجا، فيما يعد علي فرج الأكثر تتويج من مصر بالتساوي مع عمرو شبانة برصيد 4 ألقاب.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.