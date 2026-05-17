اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا

الأحد، 17 مايو 2026 - 00:30

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - أمينة عرفي

توج مصطفى عسل وأمينة عرفي بلقب بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات.

واستضاف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وفازت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما باللقب لتصبح أصغر لاعبة تحصد البطولة على الإطلاق، وأصبحت أول لاعبة تحصد لقبي بطولة العالم للكبار والناشئين في نفس العام.

أخبار متعلقة:
اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم اسكواش - العدد أصبح 6.. ثلاثي مصري جديد في نصف نهائي بطولة العالم اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت أمينة ونور الشربيني بطلة العالم 8 مرات لمدة 106 دقيقة لتصبح ثاني أطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتفوقت نور في أول شوط بنتيجة 11-6 وتعادلت أمينة في الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وتقدمت أمينة في الشوط الثالث بنتيجة 11-9، وتعادلت نور بنتيجة 7-11 لتصل كلاهما لشوط فاصل.

وحسمت أمينة اللقب بعد شوط ماراثوني بنتيجة 14-12.

وفي منافسات الرجال حافظ مصطفى عسل على لقبه ورفع الكأس الثانية على التوالي بالفوز على يوسف إبراهيم في النهائي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-4 و11-1 و12-10.

وخسارة نور للنهائي منعتها من الانفراد بقمة البطولة لتظل متساوية مع الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

فيما حقق مصطفى عسل اللقب للمرة الثانية في تاريخه ليرتقي للمركز الثامن في قائمة الأكثر تتويجا، فيما يعد علي فرج الأكثر تتويج من مصر بالتساوي مع عمرو شبانة برصيد 4 ألقاب.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

أمينة عرفي اسكواش مصطفى عسل بطولة العالم للاسكواش
نرشح لكم
كرة سلة – الإعلان عن عقوبات الأهلي والاتحاد في نهائي الدوري اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم اسكواش - العدد أصبح 6.. ثلاثي مصري جديد في نصف نهائي بطولة العالم مواعيد مباريات الجمعة 15 مايو - ليفربول ضد أستون فيلا ونهائي دوري السلة كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا ساعة | رياضات أخرى
إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529267/اسكواش-أمينة-عرفي-أصغر-من-تتوج-بلقب-العالم-ومصطفى-عسل-البطل-للعام-الثاني-تواليا