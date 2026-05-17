إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا

شدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على أن تحقيق البطولة الأولى لأبطال أوروبا لم يعد يهمني والأهم التركيز على البطولة الجديدة لأنها ستصنع التاريخ.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة باريس في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي اليوم الأحد.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عن نهائي أبطال أوروبا: "الهدف الوحيد هو الوصول إلى النهائي بأفضل حالة بدنية وفنية ممكنة، في النهائيات لا يوجد مرشح مفضل عادة، وكل شيء يحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وواصل "الروح التنافسية أمر جيني بالنسبة لي، حتى عندما أكون على الشاطئ مع أطفالي أمتلك عقلية المنافسة، لا أحتاج لبذل مجهود إضافي لتحفيز نفسي".

وأردف "الفوز الأول لا يقدر بثمن وسيظل في التاريخ، لكنه لا يهمني الآن، ما يهمني هو الفوز بالبطولة الثانية، فهذا هو ما يصنع التاريخ، لا أريد لأي لاعب أن يتشتت بالماضي، أريد الجميع مركزين فقط على المستقبل القريب، بداية من مباراة الغد".

وعن رحيل برادلي باركولا قال: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث بشكل فردي عن مستقبل اللاعبين لدينا مباريات هامة".

وتأهل باريس سان جيرمان لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعدما تخطى عقبة بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة القارية.

ويواجه باريس سان جيرمان أرسنال في النهائي القاري يوم السبت 30 مايو الجاري.