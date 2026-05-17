مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح

يرى معتمد جمال مدرب الزمالك أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية.

وخطف اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية من استاد القاهرة بالفوز بركلات الترجيح على الزمالك بنتيجة 8-7 بعدما انتهت المباراتين بنتيجة 1-1 في المجموع.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "سجلنا في وقت مبكر وتراجعنا للحفاظ على هذا الهدف، وهو ما منح الأفضلية لفريق اتحاد العاصمة. في الشوط الأول لم تكن هناك خطورة كبيرة من الفريقين، لكنهم فرضوا أفضلية أكبر في الشوط الثاني على مستوى الفرص".

وأضاف "في المجمل لم نكن في حالتنا الطبيعية، والحظوظ كانت متساوية في ركلات الترجيح ولم يحالفنا التوفيق. الخسارة قاسية، لكننا مضطرون للاستمرار لأن لدينا بطولة أخرى بعد أيام، حتى لا يضيع الموسم بالكامل".

وأجاب "محمد شحاتة سدد الركلة رقم 8 لأن لم يكن لدينا سوى محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل المصاب. ركلات الترجيح لا يمكن التنبؤ بها، وحتى أفضل اللاعبين في العالم يهدرونها. كنا نتمنى حسم المباراة قبل الوصول إلى هذه المرحلة".

وأتم تصريحاته "نعمل بالإمكانيات المتاحة واللاعبين المتواجدين بالفريق اُستهلكوا. محمد إسماعيل كان يعاني من إصابة قبل اللقاء، والونش لم يستطع اللعب أيضا، وكنت أشعر بتعب اللاعبين ولذلك فضلنا الاعتماد على التحولات في الشوط الثاني، لكن بشكل عام لم يحالفنا التوفيق في المباراة".

وخسر الزمالك ذهابا في الجزائر بهدف أحمد خالدي من ركلة جزاء، فيما انتصر الأبيض في العودة أمام انصاره بركلة جزاء سجلها عدي الدباغ.

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.