الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا

السبت، 16 مايو 2026 - 23:49

كتب : FilGoal

احتفال هدف محمد إسماعيل - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يختتم الزمالك مشواره بمسابقة الدوري هذا الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج للزمالك للتعادل أمام سيراميكا كليوباترا ليضمن التتويج بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد بالجولة الماضية سجله عدي الدباغ.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز، والأهلي الثالث برصيد 50 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يلعب الزمالك ضد سيراميكا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

وستقام المباراة على استاد القاهرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

