العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2

تأجلت أحلام كريستيانو رونالدو مجددا بالتتويج بالبطولة الرسمية الأولى مع نادي النصر السعودي.

وخسر النصر أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وسجل المهاجم التركي دنيز هوميت هدف المباراة الوحيد للفريق الياباني عند الدقيقة 29.

خسارة النصر لدوري أبطال آسيا 2 جاءت بعد أيام من صدمة التعادل أمام الهلال في الثواني الأخيرة وقبل التتويج الرسمي بلقب الدوري السعودي.

لكن فريق المدرب جورجي جيسوس لديه فرصة إنقاذ الموسم والتتويج بلقب الدوري السعودي شرط الفوز على ضمك يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة.

النصر فشل في تحقيق لقب قاري منذ تحقيق لقب كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1998.

رونالدو سبق له الفوز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بواقع 4 ألقاب مع ريال مدريد، ولقب مع مانشستر يونايتد.

لكن النجم البرتغالي فشل في حمل اللقب الآسيوي الأول،إذ ودع نصف نهائي نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة من كاواساكي فرونتال الياباني أيضا.