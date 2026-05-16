العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2

السبت، 16 مايو 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

النصر ضد جامبا أوساكا

تأجلت أحلام كريستيانو رونالدو مجددا بالتتويج بالبطولة الرسمية الأولى مع نادي النصر السعودي.

وخسر النصر أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وسجل المهاجم التركي دنيز هوميت هدف المباراة الوحيد للفريق الياباني عند الدقيقة 29.

خسارة النصر لدوري أبطال آسيا 2 جاءت بعد أيام من صدمة التعادل أمام الهلال في الثواني الأخيرة وقبل التتويج الرسمي بلقب الدوري السعودي.

لكن فريق المدرب جورجي جيسوس لديه فرصة إنقاذ الموسم والتتويج بلقب الدوري السعودي شرط الفوز على ضمك يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة.

فوز جامبا أوساكا أجل تتويج رونالدو مع النصر بأول بطولة رسمية مجددا.

النصر فشل في تحقيق لقب قاري منذ تحقيق لقب كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1998.

رونالدو سبق له الفوز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بواقع 4 ألقاب مع ريال مدريد، ولقب مع مانشستر يونايتد.

لكن النجم البرتغالي فشل في حمل اللقب الآسيوي الأول،إذ ودع نصف نهائي نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة من كاواساكي فرونتال الياباني أيضا.

