بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح دابا برباعية ويتوج بالدوري الذهبي

حقق العين الإماراتي انتصارا كبيرا أمام دبا بنتيجة 4-0 في الجولة الختامية للدوري الإماراتي.

وسجل رباعية العين كل من: كودجو لابا هدفين، وإريك، ويحيي بن خالق.

وتمكن العين بهذا الانتصار من تحقيق الدوري الذهبي بدون هزيمة واحدة في الدوري الإماراتي.

وأصبح العين أول فريق يحقق الدوري الذهبي بلا هزيمة منذ أكثر من 40 عاما.

وشارك الدولي المصري رامي ربيعة في 86 دقيقة.

ورفع العين رصيده للنقطة 68 كبطل الدوري، وتجمد رصيد دبا عند النقطة 20 في المركز الأخير.

افتتح كودجي لابا التسجيل في الدقيقة 15 بصناعة سفيان رحيمي.

وعزز لابا تقدم العين بالهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 21 بصناعة أمادو نيانج.

ثاني الأهداف… بنفسجية.. لابا يضيف الهدف الثاني في شباك دبا.. الدوري الذهبي يلوّح في الأفق 🏆 — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 16, 2026

وأحرز إريك الهدف الثالث للعين في الدقيقة 79 بصناعة جديدة من سفيان رحيمي.

واختتم يحيي بن خالق رباعية العين في الدقيقة الأخيرة.

ليحقق العين الدوري الذهبي بلا هزيمة وحقق 21 انتصارا و5 تعادلات في موسم مميز للفريق بالدوري الإماراتي.