بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح دابا برباعية ويتوج بالدوري الذهبي
السبت، 16 مايو 2026 - 22:49
كتب : FilGoal
حقق العين الإماراتي انتصارا كبيرا أمام دبا بنتيجة 4-0 في الجولة الختامية للدوري الإماراتي.
وسجل رباعية العين كل من: كودجو لابا هدفين، وإريك، ويحيي بن خالق.
وتمكن العين بهذا الانتصار من تحقيق الدوري الذهبي بدون هزيمة واحدة في الدوري الإماراتي.
وأصبح العين أول فريق يحقق الدوري الذهبي بلا هزيمة منذ أكثر من 40 عاما.
وشارك الدولي المصري رامي ربيعة في 86 دقيقة.
ورفع العين رصيده للنقطة 68 كبطل الدوري، وتجمد رصيد دبا عند النقطة 20 في المركز الأخير.
افتتح كودجي لابا التسجيل في الدقيقة 15 بصناعة سفيان رحيمي.
⏱️ الدقيقة 15…
هدف أول للعين… والبداية بنفسجية ..#يوم_الزعيم#دوري_أدنوك_للمحترفين ✅ pic.twitter.com/zyGWVevA6P— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 16, 2026
وعزز لابا تقدم العين بالهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 21 بصناعة أمادو نيانج.
ثاني الأهداف… بنفسجية..
لابا يضيف الهدف الثاني في شباك دبا..
الدوري الذهبي يلوّح في الأفق 🏆 ✅#يوم_الزعيم#دوري_أدنوك_للمحترفين ✅ pic.twitter.com/CjAo8KkwZJ— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 16, 2026
وأحرز إريك الهدف الثالث للعين في الدقيقة 79 بصناعة جديدة من سفيان رحيمي.
واختتم يحيي بن خالق رباعية العين في الدقيقة الأخيرة.
الهدف الرابع للعين..
الليلة بنفسجية… ..#يوم_الزعيم#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/xnSlzSKcqG— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 16, 2026
ليحقق العين الدوري الذهبي بلا هزيمة وحقق 21 انتصارا و5 تعادلات في موسم مميز للفريق بالدوري الإماراتي.