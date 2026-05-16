بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة

أجل الهلال حسم لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي للجولة الأخيرة من المسابقة.

وفاز الهلال على نيوم 2-0، ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي.

وسجل البرتغالي روبن نيفيز وسلطان مندش هدفي الهلال في مباراة نيوم، فارتفع رصيد الهلال إلى 81 نقطة.

وتشهد الجولة الأخيرة، مباراتين متزامنتين في التوقيت لحسم هوية بطل الدوري.

وسيحل الهلال فيها ضيفًا على الفيحاء، فيما يواجه النصر ضيفه ضمك الخميس.

وبسبب الفارق البالغ نقطتين، فإن أي تقدم بالنتيجة لصالح الهلال في المجمعة يجب أن يواجهه تقدم للنصر في الرياض. وفي حال انتصر النصر، فإنه لا ينظر إلى نتيجة الهلال.

في المقابل، لا يحسم الهلال الدوري إلا في حال فوزه على الفيحاء، شريطة عجز النصر عن الانتصار على ضمك. وحينها لن تغني صدارة النصر في 28 جولة عن صاحبها أي شيء.

الترتيب الحالي

النصر 83 نقطة 33 مباراة

الهلال 81 نقطة 33 مباراة

النصر × ضمك.. الهلال × الفيحاء يوم الخميس 21 مايو