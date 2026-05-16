الرابع في الكونفدرالية.. الدباغ يسجل أول أهداف الزمالك في اتحاد العاصمة

السبت، 16 مايو 2026 - 21:17

كتب : محمود حمدي

عدي الدباغ - الزمالك

سجل عدي الدباغ رابع أهدافه مع الزمالك في البطولة الكونفدرالية.

وأحرز الدباغ هدف الزمالك الأول في شباك اتحاد العاصمة في المباراة المقامة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة أدم كايد داخل منطقة الجزاء، ليسددها بنجاح في الدقيقة الخامسة.

عدي الدباغ سجل هدفه الرابع في الكونفدرالية مع الزمالك، بعدما سجل في شباك المصري وأوتوهو الكونغولي (هدفين ذهابا وإيابا).

ويعد هذا الهدف الثالث عشر للدباغ مع الزمالك في جميع المسابقات هذا الموسم.

عدي الدباغ سدد 4 ركلات جزاء في مسيرته سجلها بنسبة نجاح 100% بواقع: ركلة مع نادي هلال القدس، وركلتين مع منتخب فلسطين، وركلة مع الزمالك.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

