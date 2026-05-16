لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج

السبت، 16 مايو 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

ودع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، مشيدا بما قدمه داخل وخارج الملعب خلال فترة تواجده مع الفريق.

وأعلن روبرت صباح اليوم السبت رحيله عن برشلونة نهاية الموسم الموسم الحالي بعد 4 مواسم خاضها مع برشلونة محققا 7 ألقاب.

وقال لابورتا عبر حسابه على "إنستجرام": "امتناني لروبرت ليفاندوفسكي، لشخص يتجاوز موهبته الرياضية، ويترك بصمة إنسانية لا تمحى في تاريخ نادي برشلونة".

وأضاف "لقد وصل في لحظة صعبة للنادي، وكان انتقاله ممكنا بفضل إصراره الكبير على اللعب في برشلونة، إن مسيرته وسمعته كانتا عاملين حاسمين في تعزيز مصداقية وثقة فريق حقق لقب الدوري في 3 من آخر 4 مواسم، بفضل احترافيته والتزامه وأهدافه".

وأتم "برشلونة وكتالونيا ستظلان دائما بيتك، وشكرا على كل شيء وإلى اللقاء قريبا".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم وسيحق له الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 37 عاما انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخلال سنواته مع برشلونة شارك ليفاندوفكسي في 191 مباراة وتمكن من تسجيل 119 هدفا وصنع 24 آخرين.

وبالموسم الحالي، شارك النجم البولندي في 44 مباراة بجميع البطولات وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج ليفادوفكسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

