كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد المغرب

يختتم منتخب مصر تحت 17 عاما دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا للناشئين بمواجهة المغرب.

وفاز منتخب مصر على تونس 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وسجل منصف الثابتي هدف التقدم لمنتخب تونس من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وعدل محمد جمال النتيجة لمنتخب مصر من ركلة جزاء أيضا عند الدقيقة 41.

ونجح أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

منتخب مصر ارتقى لصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط في انتظار نتيجة مباراة المغرب وإثيوبيا بالمجموعة ذاتها.

موعد مباراة مصر ضد المغرب والقناة الناقلة

