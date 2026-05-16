جوارديولا: عندما ينطفئ الشغف سأرحل.. ولا وقت للاحتفالات

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لا يملك رفاهية الاحتفال حاليا، مشددا على أهمية الحفاظ على الشغف والتركيز مع ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الانتصار أمام تشيلسي 1-0 على ملعب ويمبلي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة BBC: "في اللحظة التي ينخفض فيها الشغف، سأرحل إلى منزلي، أنا رجل يحب العمل والحماس".

وواصل "هذا الموسم كنت جيدا للغاية، أما الموسم الماضي فكان الأصعب لعدة أسباب".

وأردف "في هذا الموسم، الأمر يتعلق بكيفية تصرفنا كل يوم، ربما احتجنا لبعض الوقت من أجل إيجاد الاستقرار داخل الفريق، لكن الدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا".

وعن احتفال الفريق باللقب قال: "لا توجد أي احتفالات على الإطلاق".

وأتم "أنتم تعلمون أننا سنواجه بورنموث خارج ملعبنا يوم الثلاثاء، وستكون مباراة أكثر صعوبة، علينا الذهاب إلى هناك ومحاولة تحقيق نتيجة جيدة".

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وحصل مانشستر سيتي على لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي ليتساوى مع تشيلسي وتوتنام وليفربول.

وحقق الدولي المصري عمر مرموش بطولته الثانية مع مانشستر سيتي بعد كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أمام تشيلسي من بداية المباراة وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني.

ووصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للقبه رقم 40 والـ20 مع مانشستر سيتي.

وأصبح أول مدرب يحصل على لقب كأس الاتحاد والرابطة مرتين في مواسم 2018\2019 - 2025\2026.

ويعتبر هذا النهائي الرابع لمانشستر سيتي على التوالي حقق اللقب مرتين أمام تشيلسي 2026 ومانشستر يونايتد 2023، وتعرض للهزيمة في مرتين أمام كريستال بالاس 2025 ومانشستر يونايتد 2024.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يحقق كافة الانتصارات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم واحد.