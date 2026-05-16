انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب

السبت، 16 مايو 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عدي الدباغ - الزمالك - اتحاد العاصمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك ضيفه الفريق الجزائري في الإياب على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية زيارة وفد من الزمالك لبعثة اتحاد العاصمة تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة بيان من اتحاد العاصمة لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

إيني يسجل واللقب لاتحاد العاصمة

محمد شحاتة يهدر

7-7

6-6

5-5

4-4

3-3

2-2

1-1

ركلات الترجيح

نهاية اللقاء وإلى ركلات الترجيح لحسم اللقب

ق 90: 3 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق 85: رأسية ناصر منسي يبعدها بن بوط بصعوبة لركنية

ق 68: فرصة خطيرة للضيوف، عرضية أرضية وتصويبة خالدي تعلو العارضة

ق 64: بطاقة صفراء للسعيد للاعتراض على قرار الحكم

ق 62: تصويبة من خالدي تمر بجوار القائم لعواد

ق 60: مشاركة محمد السيد والجزيري بدلا من شيكو بانزا وآدم كايد

ق 54: سلسلة تمريرات وتصويبة قوية من خالدي تمر بسلام بجوار قائم عواد الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء جديدة لإسلام لاعب الضيوف

ق 43: تصويبة صاروخية من خالدي يتصدى لها عواد ببراعة

ق 28: إصابة مهدي سليمان ومشاركة عواد

ق 26: بطاقة صفراء أولى في اللقاء على زكريا دراوي بعد عرقلة بيزيرا

ق 21: ركلة حرة مباشرة للضيوف تمر أعلى العارضة

ق 20: مهدي سليمان يتألق ويمنع لاعب اتحاد العاصمة من الانفراد

ق 14: هدف ثاني للزمالك عن طريق محمد إسماعيل برأسية

ق 9: توقف اللقاء بسبب إصابة محمد إسماعيل

ق 5: جووول أووول ركلة جزاء سجلها عدي الدباغ على يمين الحارس

ق 2: ضربة جزااااااء للزمالك تحصل عليها آدم كايد

بداية اللقاء في التاسعة مساءً

اتحاد العاصمة الزمالك نهائي الكونفدرالية نهائي الكونفدرالية
نرشح لكم
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا طبيب الأهلي يعلن عودة ثنائي الفريق للتدريبات كما كشف في الجول.. محمد بركات مدربا لـ إنبي أحمد خطاب مدربا لـ غزل المحلة مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع خطاب بعد اعتذار الخشاب رسالة غامضة من إمام عاشور خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا ساعة | رياضات أخرى
إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529248/انتهت-نهائي-الكونفدرالية-الزمالك-1-0-اتحاد-العاصمة-الأبيض-يخسر-اللقب